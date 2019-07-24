пос. Новопокровка, , 14:23 — REGNUM

В Варненском районе Челябинской области школьники помогли создать новый памятник героям Великой Отечественной войны. Об этом сообщает Cheltv.Ru.

Мемориал открыт в посёлке Новопокровка. Проект для него подготовили ученики шестого класса местной школы Дмитрий Данчинов и Сабина Еспаева. Они создавали проект почти год.

«Некоторые имена были не увековечены. Было очень жаль, что их нет, поэтому мы переделали памятник, чтобы они тут были», — сообщили журналистам авторы проекта.

Они работали с архивами военкомата и изучили областную Книгу памяти. В результате увековечили имена шестерых участников войны. Ранее они считались пропавшими без вести, а на старом мемориале отсутствовали их имена.

Примечательно, что прежний памятник тоже сохранён. Новый находится на главной площади населённого пункта. Построили его на средства гранта в размере 350 тыс. рублей, который школьники получили по итогам конкурса «Измени свой город к лучшему», проводимого Русской медной компанией.