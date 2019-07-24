Керчь, Крым, , 14:20 — REGNUM

В Крыму на горе Митридат развеяли прах журналиста Сергея Доренко. Об этом написала в соцсети вдова Юлия Доренко, пишет МК.

«Даже сейчас я не могу написать — «вот и всё», — написала Юлия Доренко. Она написала, что её супруг был слишком живым, чтобы просто так уйти и стать частью прошлого.

Известный российский журналист и главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко скончался 9 мая во время поездки на мотоцикле в Москве. Врачи определили у него разрыв аорты. Часть праха журналиста захоронили на Троекуровском кладбище в Москве. 17 мая состоялось прощание с Доренко.

Развеять часть праха на горе Митридат в Керчи было желанием покойного.

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