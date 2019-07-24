Екатеринбург, , 14:22 — REGNUM

В Екатеринбурге наблюдается резкий рост стоимости обучения в вузах. Об этом сообщает «Новый день».

Студенты в аудитории

Некоторые учреждения повысили цены в полтора или даже два раза. В частности, в известном Екатеринбургском театральном институте уже не выучиться на актёра за 120 тысяч рублей, как в 2015 году — нужно выложить все 246 тысяч. Диапазон цен в медицинском университете тоже возрос: если ранее он в среднем составлял 90−100 тысяч рублей за год, то сейчас только выучиться на медсестру стоит 130 тысяч рублей, а будущим педиатрам и стоматологам предстоит раскошелиться на 160 и 190 тысяч рублей соответственно.

Не ушёл от тенденции и Уральский федеральный университет. От будущих журналистов и дипломатов требуют по 175 тысяч рублей, дизайнеров и бизнесменов — по 205 тысяч рублей. Впрочем, средняя стоимость «услуг» по вузу — всего лишь 130−150 тысяч рублей.

В традиционно дорогом Уральком государственном архитектурно-художественном университете же за обучение дизайну и живописи или графике придётся выложить 245 тысяч рублей.

Напомним, ранее глава Комитета по образованию «ОПОРЫ России» Джомарт Алиев заявлял, что к сентябрь 2019 года стоимость обучения в вузах может вырасти в пределах

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