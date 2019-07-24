Курск, , 14:15 — REGNUM

В Курске перед судом предстанет 39-летний Виталий Пащевский, обвиняемый в убийстве семилетнего ребенка в городе Железногорске. Как сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ, он обвиняется в шести преступлениях по статье «Распространение и публичная демонстрация материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, с использованием сети «Интернет», двух преступлениях по статье «Насильственные действия сексуального характера», а также по статье «Убийство малолетнего с целью скрыть другое преступление, сопряженное с насильственными действиями сексуального характера».

Семилетний мальчик пропал в Железногорске 23 октября 2018 года после школы. По версии следствия, днём 39-летний обвиняемый встретил ребёнка в лифте собственного подъезда и заманил к себе в квартиру, где совершил в отношении ребенка насильственные действия сексуального характера. Чтобы скрыть преступление, он убил мальчика ударом ножа в голову, а потом в спортивной сумке вывез в село Трояново — там располагается дача обвиняемого. Мальчика в течение недели искали более 300 человек из нескольких регионов ЦФО. Тело нашли в лесопосадке за территорией дачного участка Пащевского, закиданное ветками, листьями и травой.

В ходе следствия выяснилось, что Пащевский также распространял в интернете материалы с порнографическими изображениями несовершеннолетних. Его дело с обвинительным заключением передано в суд.

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