Кальяри, Италия, , 14:09 — REGNUM

Полиция Италии арестовала трех граждан за содействие нелегальной миграции и совершение целого ряда других правонарушений, передает Sky Tg 24 в среду, 24 июля.

Граждане марокканского происхождения занимались организацией фиктивных браков между гражданами Италии и гражданками Марокко.

После получения итальянского гражданства эти последние принуждались к занятию проституцией, а в число «клиентов» входили в первую очередь пожилые граждане, которых злоумышленники грабили.