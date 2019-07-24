Нижний Новгород, , 14:02 — REGNUM

Студенты старших курсов ведущих университетов Мексики разработают приложения для Android на летней школе, организованной Нижегородским государственным университетом им. Н. И. Лобачевского. Об этом 24 июля сообщает пресс-служба вуза.

Международная практика мексиканских студентов в российском вузе проходит третий год подряд. Церемония открытия школы-2019 состоялась в университете 22 июля.

В рамках запланированных мероприятий начинающие программисты посетят теоретические и практические занятия по программированию. В течение месяца им предстоит изучить основы разработки приложений, основы интеллектуального анализа данных и технологии работы с большими данными, а также знакомиться с культурой России и русским языком.

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