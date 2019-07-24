Бузулук, Оренбургская область, , 13:59 — REGNUM

В Бузулукском районе Оренбургской области местная жительница сбывала таблетки для похудения, в состав которых входит сильнодействующее вещество. В результате женщина попала под уголовное преследование, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областной прокуратуры.

По данным суда, оренбурженка, работая мастером ногтевого сервиса, продавала таблетки своим клиентам. Заказы для продажи она совершала через интернет из Казахстана.

Женщина признана виновной в контрабанде сильнодействующих веществ и незаконном приобретении, хранении, сбыте сильнодействующих веществ в крупном размере. Фигурантке уголовного дела назначено наказание в виде трех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор суда в законную силу не вступил.