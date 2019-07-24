Джуба, , 15:09 — REGNUM

Представители спецслужб Южного Судана призвали руководство Уганды предоставить им право на преследование преступников, скрывающихся в лагерях для беженцев в Уганде. Об этом передает Daily Monitor Uganda со ссылкой на заявление генерала армии Южного Судана Хуланга Джарифа Чуола, сделанное на заседании по безопасности в понедельник, 22 июля.

На заседании, прошедшем в южносуданском округе Магви, обсуждались вопросы безопасности границы между Угандой и Южным Суданом, которая используется преступниками обеих стран для уклонения от правосудия.

По данным властей Южного Судана, злоумышленники пересекают границу с Угандой под предлогом того, что они являются беженцами, а затем образуют преступные группировки, что «мешает установлению мира и порядка в Южном Судане».

Комиссар округа Ламво в Уганде Джеймс Нок Кидега рассказал, что некоторые подозреваемые из Южного Судана переправляются в Уганду с оружием, которое они позже продают. Кидега заявил, что власти Уганды никому не позволят дестабилизировать добрососедские отношения между двумя странами.

Отмечается, что ежедневно от 150 до 160 беженцев из Южного Судана въезжают в Уганду через пограничные пункты Нгоморо, Авено-Ольвио и Валиго, все они впоследствии размещаются в лагере Ламво.