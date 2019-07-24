Екатеринбург, , 14:00 — REGNUM

В Екатеринбурге не будет организовано спортивное мероприятие «Арена героев». Об этом сообщил координатор «Арены» Алексей Анисимов, передаёт «Новый день».

По словам руководителя, организаторы оказались зажаты другими городскими мероприятиями — перед мероприятием и сразу после него проходят другие акции и инициативы, поэтому собрать и разобрать «Арену» будет просто невозможно.

Тем, кто уже купил билеты, можно либо сдать их, либо бесплатно поучаствовать на московской или санкт-петербургской «Аренах».

Издание предполагает, что мероприятие могли отменить и по другой причине: якобы организаторы не смогли продать нужное количество билетов.

Напомним, «Арена героев» — это командные или индивидуальные забеги с препятствиями. Мероприятие организовывалось командой известных «Гонок героев».

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