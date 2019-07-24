Венеция, Италия, , 13:50 — REGNUM

За десять лет, с 2009 по 2019 годы, число граждан Италии старше 100 лет увеличилось более чем на 20%, до 14 тысяч человек, сообщили в среду, 24 июля, в национальной службе статистики Istat.

84% граждан старше ста лет — женщины. Среди тех, кому более 110 лет, женщин — 93%. Большая част граждан этого возраста живут в более благополучных северных регионах страны.

Италия вместе с Францией занимает первое место в Евросоюзе по числу граждан старше ста лет, сообщили также статистики.