Бессоновский район, Пензенская область, , 13:43 — REGNUM

После массовой драки, произошедшей в июне, в пензенское село Чемодановка и соседние Лопатки вернулась почти четверть уехавших ранее цыганских семей. Об этом заявил глава Бессоновского района Вячеслав Демичев.

«Они возвращаются семьями. На утро среды вернулись 182 человека, большинство из них — дети», — цитирует главу района «Интерфакс-Поволжье».

Он отметил, что власти ожидают возращения остальных к началу августа. Демичев уточнил, что всего в районе проживают 660 граждан цыганской национальности. Администрация района готовит списки семей с детьми, чтобы вернувшиеся могли посещать школы.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 13 июня между жителями села Чемодановка произошел массовый конфликт, в ходе которого пострадали пять человек, один из них умер в больнице вечером 14 июня. Отмечалось, что конфликт удалось приостановить только после того, как приехал наряд ОМОН. Зачинщики конфликта, отмечают очевидцы, убегая от правоохранителей, крушили всё на своем пути — окна, автомобили, заборы. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).

Сейчас расследование проводится по ч. 2 ст. 105 («Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору и из хулиганских побуждений»), ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 105 («Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору и из хулиганских побуждений») и ч. 2 ст. 213 («Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору»).

В рамках расследования были доставлены в полицию более 170 человек для установления факта участия в массовой драке. Около 30 человек были задержаны. 18 июня Первомайский районный суд Пензы арестовал 28 жителей села Чемодановка по делу о массовой драке. По словам представителя суда, под стражу заключены все 28 мужчин цыганской национальности, о которых ходатайствовало следствие.

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