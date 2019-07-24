Таганрог, Ростовская область, , 13:41 — REGNUM

В Ростовской области прокуратура добилась сноса ветхого дома через суд. Нарушение сотрудники надзорного ведомства выявили в ходе проверки в Таганроге, сообщает ИА REGNUM.

По уточнённой информации, многоквартирный дом № 115, расположенный по переулку Глушко, восемь лет назад был признан аварийным и подлежащим сносу. Земля была передана муниципалитету, жильцы в 2017 году справили новоселье в выданных взамен квартирах. За этот период МКУ «Альтернатива» так и не снесла здание, которое «представляет опасность ввиду угрозы обрушения».

В ближайшее время дом должен быть снесён. На эти цели выделены необходимые средства.

ИА REGNUM напоминает, что более 760 семей из Ростовской области, живущие в ветхих домах, в течение двух лет справят новоселье. На эти цели выделено свыше 1,3 млрд рублей.

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