Усть-Каменогорск, Казахстан, , 13:45 — REGNUM

После проверок прокуратуры Восточно-Казахстанской области в 12 районах региона открыты 65 дотационных транспортных маршрутов, защищающих права 286 тыс. жителей области. Об этом 24 июля сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В надзорном ведомстве уточнили, что предварительный анализ выявил недостатки в автотранспортном сообщении. Кроме того, был выявлен рост невостребованных маршрутов.

Отмечается, что жители 22 сельских округов Аягозского района были вынуждены пользоваться услугами нелегальных перевозчиков из-за отсутствия внутрирайонного сообщения. После прокурорской проверки сформирован перечень социально значимых маршрутов.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июля 2019 года автотранспортная компания Усть-Каменогорска Vosca отменила льготный проезд в городских автобусах для пенсионеров и школьников.

Читайте также: Компании Усть-Каменогорска отменяют льготный проезд в автобусах