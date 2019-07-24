Липецк, , 13:36 — REGNUM

В Липецкой области по итогам первого полугодия 2019 уровень регистрируемой преступности снизился на 5,4%. Об этом врио начальника УМВД России по Липецкой области Александр Мельниченко сообщил 23 июля на коллегии, посвящённой итогам работы полиции.

Уровень преступности в Липецкой области ниже, чем по России и Центральному Федеральному округу. Аналогичная ситуация — с тяжкими и особо тяжкими преступлениями. Всего за полгода сотрудники органов внутренних дел Липецкой области раскрыли 3 тысячи 652 преступления. Из них 600 преступлений относятся к категории тяжких и особо тяжких.

Также Мельниченко отчитался об обеспечении правопорядка во время подготовки и проведения массовых мероприятий. С начала 2019 года в Липецкой области прошло 1,4 тысячи таких мероприятий.