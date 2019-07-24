Кампала, , 13:37 — REGNUM

Капитан женской сборной Уганды по нетболу Пис Просковия возглавит новую благотворительную кампанию под названием «Создание выбора», которую будет проводить Международная федерация нетбола (INF), передает Daily Monitor Uganda.

Согласно веб-сайту INF, кампания направлена на то, чтобы создать социальное движение, объединяющее игроков и любителей нетбола по всему миру с тем, чтобы помочь собрать необходимые средства для обеспечения массового распространения нетбола. Федерация видит будущее нетбола в постоянном стремлении к расширению прав простых людей посредством предоставления выбора, возможностей, связей и создания сообщества. Более 20 миллионов человек из 113 стран мира занимаются нетболом, сообщает издание.

Кампанию «Создание выбора» возглавят семь влиятельных личностей, которые поделятся своим личным опытом в нетболе. Просковия возглавит эту группу, о других членах которой будет объявлено в ближайшее время.

«Какая я сегодня и то, какой я стану завтра — все это благодаря нетболу. Нетбол не только дал мне возможность заниматься спортом, который я люблю… он дал мне выбор, о котором я могла только мечтать. Я надеюсь, что мой путь может вдохновить других использовать возможности нетбола в своих жизнях, чтобы реализовать свои мечты», — сказала Просковия.

INF запустит обширную кампанию в социальных сетях, приглашая пользователей зарегистрироваться и присоединиться к интерактивной кампании, а также поделиться своим собственным опытом в нетболе.