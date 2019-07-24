Тольятти, Самарская область, , 13:33 — REGNUM

Сотрудники станции скорой помощи в Тольятти готовятся с 1 августа начать «итальянскую забастовку». После встречи с представителями минздрава Самарской области число желающих включиться в протестную акцию достигло 100 человек, сообщает профсоюз медработников «Действие».

В первый этап акции планируют бастовать 20 медиков. Они будут работать только на одну ставку. С 15 августа сотрудники скорой помощи готовятся к более масштабному этапу протеста. основное требование — довести зарплату фельдшеров до 100% от средней по региону.

Утром 24 июля состоялась встреча врачей с группой чиновников минздрава и фонда ОМС, возглавляемой заместителем министра Татьяной Сочинской. В целом в минздраве выразили готовность к диалогу и заявили о создании рабочей группы по проблеме, но в то же время отметили, что сейчас, а именно в этом году, выделить дополнительные средства на зарплаты медиков не представляется возможным.

По итогам встречи сотрудники скорой помощи заявили, что примут участие в рабочей группе, однако пока не видят причин останавливать протестную кампанию.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в конце мая было обнародовано открытое обращение сотрудников ГБУЗ «Пензенская областная станция скорой медицинской помощи» к главе региона и минздраву, в котором авторы выдвигали 16 пунктов требований, в том числе о поднятии низкой оплаты труда — медперсоналу и водителям скорой помощи. Для того, чтобы на проблему обратили внимание, работники учреждения объявили о начале с 27 мая «итальянской забастовки», той формы работы, когда работник выполняет всё по инструкциям, ни на шаг не отходя от них. С 10 июня к «итальянской забастовке» должны были присоединиться водители.

«Забастовка» в необычном формате продлилась 56 часов, в ней приняли участие около 200 работников.

Пензенские власти пошли на компромисс, и забастовка была остановлена 29 мая.