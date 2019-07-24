Екатеринбург, , 13:32 — REGNUM

Мусульмане и иудеи вместе с православными христианами могут подключиться к обсуждению и оценке фестиваля современного искусства «Стенограффия». Об этом заявил руководитель фестиваля Евгений Фатеев в Facebook.

После того как стало известно, что к фестивалю подключатся представителя РПЦ, деятеля спросили, допустимо ли участие мусульманской и иудейской сторон. Фатеев подчеркнул, что он не против их участия.

Напомним, ранее прошла встреча оргкомиссии фестиваля «Стенограффия» и представителей екатеринбургской епархии РПЦ. По итогам встречи священнослужителям было предложено войти в состав комиссии.

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