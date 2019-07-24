Москва, , 13:27 — REGNUM

Игровые приставки из 1990-х и косплей-дефиле ждут посетителей киберспортивного фестиваля «Киберион-2019» в Москве, сообщили в пресс-службе департамента предпринимательства и инновационного развития столицы.

«Гостей приглашают присоединиться к открытым турнирам по компьютерным играм и посетить интерактивные площадки. На них можно будет увидеть игровые автоматы времен СССР, а также оценить компьютерные приставки, которые были популярны в России в 1990-х годах», — говорится в анонсе мероприятия.

Турнир пройдёт 27 июля в конгресс-центре технополиса «Москва». Пройдут турниры по Counter-Strike, Hearthstone, Dota 2, Starcraft 2, Mortal Kombat.

Участникам и посетителям покажут советские автоматы «Удачный выстрел», «Городки» и «Морской бой», а также компьютерные приставки Sony и Dendy из 90-х.