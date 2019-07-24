Ростов-на-Дону, , 13:26 — REGNUM

В Ростовской области растёт число заболевших Крымской геморрагической лихорадкой (КГЛ), сообщает региональное управление Роспотребнадзора. По информации ведомства, в настоящее время зарегистрировано 48 подтверждённых случаев заболевания КГЛ. Максимальное число заболевших зафиксировано в Сальском и Зимовниковском районах — десять и девять случаев соответственно.

Кроме того, специалисты информируют о том, что на Дону зарегистрировано три случая заболевания иксодовым клещевым боррелиозом. Заражены вирусом оказались жители Ростова-на-Дону (два случая) и Новочеркасска (один случай).

Всего за медицинской помощью к врачам обратились более 6 тыс. человек, из них почти 2 тыс. детей в возрасте до 14 лет.

ИА REGNUM напоминает, что два человека в Ростовской области после укусов клещей погибли.

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