Магнитогорск, Челябинская область, , 13:23 — REGNUM

В челябинском Магнитогорске к 2021 году будет построено два детсада. Об этом журналистам сообщили в областном минстрое.

Здания будут соответственно на 290 и 230 мест. Их возведут по уже готовым проектам, и это даст возможность сэкономить на проектирование объектов и время, и деньги.

Это не единственный социальный объект, который в ближайшее время откроют в Магнитогорске. Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2020 году здесь появится школа на тысячу мест.

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