Екатеринбург, , 13:20 — REGNUM

В Краснодаре сумели задержать бежавшего квартирного мошенника из Екатеринбурга, который почти начал новую жизнь. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявили в пресс-службе ГУФСИН.

Осуждённый гражданин занимался мошенничеством в сфере купли-продажи квартир: вместе с сообщниками он готовил фальшивые документы на арендуемую квартиру и «продавал» её ничего не подозревающим гражданам.

После 2016 году преступник не явился на оглашение своего приговора и оперативно бежал из города, после чего его объявили в розыск. Однако в свердловском ГУФСИН смогли выследить гражданина. Оказалось, что он успел переехать в Краснодар, найти постоянную работу и даже обзавестись семьёй.

Впрочем, указанные обстоятельства не повлияли на последующее задержание преступника. Теперь он будет этапирован обратно в Свердловскую область.

Напомним, в ноябре 2018 года екатеринбургские полицейские взяли в разработку преступную группу, похитившую у жителей России свыше 12 млн рублей на аренде квартир. Уже доказано, что преступники причастны к 60 случаям мошенничества.

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