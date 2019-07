Канберра, , 13:22 — REGNUM

Компьютерная игра The Church in the Darkness выйдет 2 августа 2019 года на PC и игровых консолях. Ролик с анонсом был опубликован 23 июля на официальном YouTube-канале издательства Fellow Traveller.

Сюжет расскажет историю Вика — бывшего сотрудника правоохранительных органов. Он прибывает в Южную Африку, чтобы разыскать своего племянника Алекса. Тот оказывается втянут в работу религиозной организации, основавшей коммуну посреди джунглей. Вик должен пробраться в структуру коммуны и выяснить, не угрожает ли Алексу какая-либо опасность. По территории религиозного лагеря будут разбросаны письма и документы, позволяющие раскрыть мотивы создания этой общины.

Представители студии пояснили, что у игроков есть два возможных пути развития сценария. Можно пройти сюжет, никого не убивая и прячась от вражеских сил, а можно уничтожать всех, кто встает на вашем пути. От выбора пути будет зависеть конец игрового сценария.

Первый анонс The Church in the Darkness появился в 2016 году. Разработкой игры занималась студия Paranoid Productions, а в качестве актеров озвучки выступили Эллен Маклейн (Portal) и Джон Патрик Лоури (Team Fortress 2) — они исполили роли Ребекки и Исаака, мужа и жены, глав религиозного культа «Коллективная справедливость».

