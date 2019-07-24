Нур-Султан, , 13:18 — REGNUM

Работодателям в Казахстане подняли размер ежемесячных отчислений в Единый накопительный пенсионный фонд республики (ЕНПФ), передает 24 июля телеканал «Хабар 24»

Новые требования по выплатам начнут действовать с 1 января 2020 года. Согласно закону, принятому в 2015 году, работодатели обязаны перечислять дополнительные 5% от заработной платы работников.

В настоящее время работодатели платят 10% от зарплаты.

В министерстве труда и социальной защиты населения Казахстана считают, что новая мера позволит перечислять в ЕНПФ 35 млрд тенге ($91 млн) ежемесячно. Новые требования планировали внедрить в 2018 году, но сроки были перенесены на два года.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 июня 2019 года объем активов ЕНПФ Казахстана составил 9,9 трлн тенге ($25,7 млрд), что на 19,8% больше, чем годом ранее.