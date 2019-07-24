Ростов-на-Дону, , 13:08 — REGNUM

Жителям и гостям Ростова-на-Дону предлагают отметить День крещения Руси в историческим парке «Россия — моя история», расположенном в парке имени Островского. Так, 28 июля в 11:00 здесь начнётся крестный ход, за которым последует водосвятный молебен. Затем желающие смогут ознакомиться с экземплярами старинных и современных книг о крещении Руси.

«Старинные фолианты для выставки «Русь Святая» предоставит настоятель храма великомученика и целителя Пантелеимона, митрофорный протоиерей Анатолий Комар, а современные книги на ту же тематику будут представлены фондом Донской государственной публичной библиотеки», — уточняют организаторы.

ИА REGNUM напоминает, что закон, вносящий в число памятных дат День крещения Руси, Госдума РФ приняла в 2010 году.