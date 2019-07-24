Анкара, , 13:15 — REGNUM

В Турции отмечается 96-летие со дня образования современного турецкого государства, об этом 24 июля сообщает Anadolu Ajansi.

Датой основания национального турецкого государства считается 24 июля 1923 года, когда был подписан Лозанский договор. Прежде страна существовала в виде Османской империи, которая рухнула после Первой мировой войны.

«Сегодня мы с гордостью отмечаем 96-ю годовщину подписания Лозанского договора, основополагающего документа Турецкой республики» , — подчеркнул президент страны Реджеп Эрдоган в заявлении, приуроченном к празднику.

Напомним, на протяжении столетий турецкий народ развивался в рамках Османской империи, однако после тяжелейших испытаний государственность пошатнулась. Отцом нового турецкого государства стал Мустафа Кемаль, ставший национальным лидером страны и основателем современной Турции.

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