Ярославль, 24 июля 2019, 13:08 — REGNUM
Исполняющая обязанности мэра Ярославля Алла Кибец (мэр Владимир Волков в отпуске) подписала постановление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка на улице Большая Октябрьская, 48 б. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Таким образом мэрия Ярославля устранила препятствие для строительства нового жилого дома рядом с усадьбой Сорокина. Против этой стройки выступали местные жители, градозащитники и прокуратура, которая через суд добилась отмены выдачи разрешения на строительство.
Суд указал, что застройщик должен был получить разрешение на условно разрешенный вид использования участка, так участок относится к общественно-деловой зоне. Теперь этот документ получен, и застройщик может обратиться за новым разрешением на строительство.
Отметим, что практически все конфликтные ситуации, связанные с застройкой исторического центра Ярославля, в последние годы были решены в пользу застройщиков. Противникам новостроек удавалось лишь отсрочить возведение жилого дома или торгового центра, добиваясь реакции властей, но не отменить его.
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