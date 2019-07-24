Москва, 24 июля 2019, 13:22 — REGNUM
Подстанцию скорой медицинской помощи на северо-востоке столицы введут в эксплуатацию до конца 2019 года. Об этом сообщил глава департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев. Подстанция предназначена для круглосуточного оказания внебольничной и внеполиклинической помощи населению.
«Надземная часть готова, завершаются фасадные работы. Ведётся отделка помещений и установка оборудования», — отметил чиновник.
Здание будет трёхэтажным, его общая площадь составит 4 тысячи квадратных метров. На первом этаже расположатся пост охраны и мойки автомобилей, место для гаражей, диспетчерская, помещения для оказания медицинской помощи. На втором и третьем этажах оборудуют комнаты отдыха и приёма пищи, а также служебные, складские и кладовые помещения.
Напомним, согласно указанию мэра Москвы Сергея Собянина, в Адресную инвестиционную программу города до 2021 года включено строительство четырёх подстанций скорой медицинской помощи.