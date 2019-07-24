Уфа, , 13:05 — REGNUM

Уфимский городской совет ветеранов предложил присвоить столице Башкирии почётное Международное звание «Город трудовой доблести и славы». Предложение поддержала Общественная палата города в преддверии 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщили ИА REGNUM в администрации Уфы.

Звание присваивается городам, которые внесли большой вклад в победу.

В годы войны здесь был один из опорных центров страны, Уфа разместила множество предприятий, государственных, культурных и образовательных учреждений. Сюда были эвакуированы более 104 тыс. человек из разных регионов страны.

До 1 августа жители могут принять участие в общественных обсуждениях по вопросу присвоения звания столице Башкирии, внести свои предложения и пожелания.

ИА REGNUM напоминает, в настоящее время звание «Город трудовой доблести и славы» присвоено 24 российским городам, в том числе башкирскому Ишимбаю.