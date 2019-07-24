Гай, Оренбургская область, , 13:01 — REGNUM

В Оренбургской области по факту обеспечения населения города Гай опасной водой по центральной системе горячего водоснабжения возбуждено уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре.

Основанием для уголовного производства стали материалы прокурорской проверки. Выявлены нарушения гигиенических нормативов при поставке горячей воды населению.

Из-за оказания коммунальной услуги ненадлежащего качества уголовное дело возбуждено по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

«Выступая в защиту прав потребителей коммунальной услуги горячего водоснабжения, прокуратура предостерегла директора МУП ЖКХ Гая о недопустимости нарушения законодательства и напомнила о необходимости снижения размера коммунальных расходов населения на размер стоимости услуг ненадлежащего качества», — сказала старший помощник прокурора региона Ольга Аникеева.

Напомним, 18 июля Управление Роспотребнадзора выдало предписание хозяйствующему субъекту о прекращении горячего водоснабжения из-за того, что было выявлено превышение ПДК сероводорода в воде в шесть раз. Однако в этот же день состоялось заседании спецкомиссии и вынесли решении об оперативном принятии мер по устранению ЧП. Вследствие проведенных мероприятий качество воды улучшилось. На сегодняшний день вода соответствует санитарно-гигиеническим требованиям.

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