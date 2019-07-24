Магнитогорск, Челябинская область, , 13:00 — REGNUM

В южноуральском Магнитогорске идёт строительство школы на тысячу мест. Сдать её планируют в 2020 году.

По данным областного минстроя, работы были начаты в сентябре. Трёхэтажное здание в микрорайоне №145 строит «Трест Магнитострой». В нём запланирована в том числе и зона отдыха. Для учащихся начальной школы будет отдельный вход.

В начальных классах будут учиться одновременно 400 человек, в пятом — девятом — 500, а в десятом и одиннадцатом — 100.