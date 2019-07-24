Серов, Свердловская область, , 13:01 — REGNUM

Серовский драмтеатр внезапно покинул именитый режиссёр Пётр Незлученко. Об этом сообщается на странице театра в социальной сети ВКонтакте.

Незлученко был главным режиссёром театра. О своём уходе он объявил в последний день перед своим официальным отпуском. Режиссёр решил уйти из-за разногласий с новым директором театра Владимиром Пантелеевым, который ещё не проработал в учреждении и двух месяцев.

В театре признаются, что уход Незлученко приведёт к «потере равновесия». Возможно, ряд актёров уйдут вместе с режиссёром.

Напомним, именно при Незлученко Серовский драмтеатр стал известен далеко за пределами Свердловской области. В частности, некоторые спектакли учреждения номинировали на престижную театральную премию «Золотая маска».

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