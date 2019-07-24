Абакан, , 12:55 — REGNUM

В Хакасии 24−25 июля ожидается сильный ветер с порывами до 25 м/с, дожди, грозы, возможен град. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, ссылаясь на данные гидрометцентра.

Жителям республики рекомендуют соблюдать требования безопасности. В частности, запрещено в штормовой ветер использовать открытый огонь и разжигать костры.

Как уже сообщало ИА REGNUM, непогода также прогнозируется в Красноярском крае. 25 июля по центральным и южным районам края ожидаются местами сильные и очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, град, местами крупный град, шквалистое усиление ветра до 15−20 м/с.

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