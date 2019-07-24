Белгород, , 12:54 — REGNUM

К берегам реки Северский Донец, протекающей через Белгород, прибились тысячи мёртвых мальков. Ещё живую более крупную рыбу — судака, леща, щуку — отдыхающие на центральном пляже без труда вытаскивали из воды руками.

Местные рыбаки сообщили журналистам ГТРК «Белгород», что рыба могла погибнуть от электроудочек браконьеров или от очистных сооружений белгородской ТЭЦ, которая как раз находится по течению реки. Однако у берегов рядом с энергокомплексом мёртвой рыбы зафиксировано гораздо меньше, чем у пляжа. На место приехали специалисты природоохранных структур и взяли пробы воды. Результаты будут готовы в течение месяца, и тогда надзорные органы решат, кому предъявлять претензии.

Центральный пляж Белгорода расположен по двум берегам реки Северский Донец. В июле 2019 года специалисты регионального Роспотребнадзора подтвердили, что пляж готов к купальному сезону и ему выданы санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии санитарным правилам.