Уфа, , 12:50 — REGNUM

В Уфе возобновилось приостановленное в 2016 году строительство гигантской соборной мечети Ар-рахим. Об этом заявил врио главы Башкирии Радий Хабиров.

Он отметил, что часто встречается со своим предшественников Муртазой Рахимовым, однако о возвращении в политику бывшего главы республики речь не идёт, сообщает Proural.info.

«Мы сейчас решили все непростые моменты, связанные со строительством мечети. Техника там заработала», — заключил Хабиров.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, решение о строительстве, как тогда предполагалось, самой крупной в Европе и России отапливаемой мечети, не имевшей утвержденного названия, началось не позже 2006 года во времена правления Муртазы Рахимова. Мечеть в Уфе, по задумке тогдашних властей Башкирии, должна была превзойти главную мечеть соседней Татарии — Кул-Шариф.

Масштаб проекта поражал: высота минаретов составляет 74 метра, а высота купола — 46 метров, площадь — 14 тыс. кв. метров. В 2007-м, в год 450-летнего юбилея вхождения Башкирии в состав России, был заложен первый камень в основание будущего гиганта.

«В 2007 году утверждалось, что строительство мечети обойдется в 1,5 млрд рублей, через несколько лет сумма удвоилась, позже заявлялось, что с учётом благоустройства территории смета выросла до 5 миллиардов. В крупных жертвователях числятся «УГМК-Холдинг», «Уфаоргсинтез», «Башкирэнерго», «Башкирнефтепродукт», «Уфанефтехим», «Новойл», «Уфимский НПЗ», «Башнефть», банк «Уралсиб», на начальном этапе сумма пожертвований составила 294 млн рублей», — — рассказывали в экспертном сообществе LogoMarkt.

В 2009 году разразился скандал — выяснилось, что деньги, выделенные на строительство мечети, использовались не по назначению, часть из них была разворована. Строительство мечети было приостановлено. К 2013 году было достигнуто соглашение между республиканскими властями, благотворительным фондом «Урал» Муртазы Рахимова и ДУМ Башкирии. Планировалось, что мечеть достроят к саммитам ШОС и БРИКС в 2015 году, этого не произошло, а в 2016 году строительство остановилось в связи с приостановкой финансирования работ фондом «Урал».