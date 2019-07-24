Нур-Султан, , 12:55 — REGNUM

Новые аппараты GeneXpert по диагностике туберкулёза передало посольство США в Казахстане министерству здравоохранения республики, сообщает 24 июля агентство «Казинформ».

Посол США в Казахстане Уильям Мозер напомнил, что его страна во время Генассамблеи ООН взяла на себя обязательства по лечению туберкулюза. По его словам, минздрав Казахстана получит 50 новых аппаратов GeneXpert.

Мозер добавил, что агентство США по международному сотрудничеству (USAID) также предоставит техническую поддержку производителям противотуберкулёзных препаратов в Казахстане.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 мая глава управления общественного здоровья Алма-Аты Канат Тосекбаев заявил, что в рамках международной программы Zero TB опыт городских медучреждений по борьбе с туберкулезом планируют внедрить в странах Туркестана.

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