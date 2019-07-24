Красноярск, 24 июля 2019, 12:43 — REGNUM
По центральным и южным районам Красноярского края 25 июля ожидаются местами сильные и очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, град, местами крупный град. Также прогнозируется шквалистое усиление ветра до 15−20 м/с. Об этом ИА REGNUM сообщили в ГУ МЧС России по Красноярскому края, ссылаясь на данные синоптиков.
Как подчёркивают спасатели, в связи с непогодой возможно возникновение чрезвычайных ситуаций.
Жителям региона рекомендуют соблюдать меры безопасности.
Как уже сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае бушуют лесные пожары. На утро 24 июля в регионе зарегистрировано 122 лесных пожара на общей площади 845,4 тыс. га. Основная часть возгораний действует в Эвенкии.
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