Милан, Италия, , 12:39 — REGNUM

На пятницу, 26 июля, намечено проведение четырехчасовой забастовки сотрудников авиакомпаний и ряда аэропортов Италии, сообщили представители транспортных профсоюзов страны в среду, 24 июля.

Забастовка будет проведена с 10 до 14 часов. В ней не примут участие авиадиспетчеры.

По данным МИД РФ, на это время будет приостановлена работа миланского аэропорта Мальпенса, а также аэропортов Болоньи и Вероны, а забастовка в миланском аэропорту Линате продлится весь день.

Профсоюзы требуют от правительства страны внимания к своей отрасли, отмечая, что до настоящего времени правительство так и не утвердило какую-либо транспортную стратегию, что ставит отрасль под угрозу. Кроме того, они просят незамедлительного решения проблем авиакомпании «Алиталия».

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