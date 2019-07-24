Москва, , 12:58 — REGNUM

В ближайшие три года в Москве будут введены в эксплуатацию ещё свыше 120 линий уличной звукофикации. Об этом заявил начальник управления связи, оповещения и автоматизированных систем управления департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы Сергей Мартышков.

«Это позволит увеличить зону гарантированного оповещения», — отметил он.

Как пояснили в департаменте Москвы по конкурентной политике, до конца 2019 года системы экстренного оповещения разместят на 42 главных улицах столицы. Об этом стало известно на публичном представлении закупки, которое прошло в рамках проекта «Биржа торгов». Начальная цена контракта на выполнение работ составляет 195 млн рублей.

Напомним, внедрение современной системы оперативного оповещения жителей Москвы будет продолжено до 2025 года.