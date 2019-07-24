Браззавиль, , 12:23 — REGNUM

Эксперты в области медицины из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считают, что основным препятствием в борьбе со вспышкой лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго является недоверие местных жителей к лечению, об этом 24 июля сообщает Associated Press.

По мнению экспертов, несмотря на широкое применение вакцины, спасшей огромное число жизней, в стране не наблюдается ослабления эпидемии по той причине, что местное население не верит в действенность препарата.

Специалисты подчеркивают, что новая вакцина действует с эффективностью 97,5%, что значительно выше, чем предыдущие разработки медиков.

Напомним, в результате вспышки вируса Эбола в Демократической Республике Конго за последнее время погибли свыше 1 тыс. 700 человек.

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