Екатеринбург, , 12:10 — REGNUM

Врач городской клинической больницы № 40 города Екатеринбурга вошел в пятерку лучших уральских эндоскопистов, которые отправятся в Японию для обучения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте информационной политики.

В департаменте уточнили, что отбор граждан России на обучение в японской школе эндоскопии проводился в 30 городах страны и по его итогам в страну восходящего солнца отправятся 40 специалистов.

Напомним, что в Свердловске (ныне Екатеринбурга) впервые начали использовать эндоскопические методики еще в начале 70-х годов XX века. Впервые эндоскопический центр был создан в городской клинической больнице № 40 в 1974 году на базе рентгеновского отделения. Впоследствии центр стал местом обучения всех эндоскопистов Свердловска.