Москва, , 13:13 — REGNUM

Госдума приняла в третьем чтении закон о ежемесячных выплатах в связи с рождением ребенка, передает корреспондент ИА REGNUM 24 июля.

Государственная дума Иван Шилов © ИА REGNUM

Устанавливать пособие будут исходя из критерия нуждаемости. На поддержку смогут рассчитывать семьи, чей среднедушевой доход не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в соответствующем регионе.

Также увеличивается срок, на который назначается ежемесячная выплата в связи с рождением первого или второго ребенка. Сначала она назначается до достижения ребенком возраста одного года. Если родители подадут заявление, то срок выплат продлевается до достижения ребенком двух лет, а потом и трех лет.

Закон, в случае одобрения Совфедом, вступит в силу с 1 января 2020 года.

Сейчас пособие составляет 50 рублей и получить его можно ежемесячно до достижения ребенком 1,5 лет.