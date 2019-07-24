Обнинск, Калужская область, , 12:04 — REGNUM

В июле 2019 году более 100 студентов Московского государственного университета им. Н. Э. Баумана, Московского авиационного института, Российского химико-технологического университета им. Д. И. Менделеева, Обнинского института атомной энергетики прошли практику на Обнинском научно-производственном предприятии «Технология» им. А. Г. Ромашина. Об этом 24 июля сообщил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор предприятия Андрей Силкин.

Летнюю практику на «Технологии» прошли студенты различных специальностей. Самой массовой оказалась группа практикантов Российского химико-технологического университета им. Д. И. Менделеева — 67 студентов.

«Такое количество студентов-практикантов за один месяц не может не радовать. Это значит, что молодежь ориентирована на получение профессионального инженерного образования и стремится работать на реальном производстве. А нам нужны молодые специалисты и в керамическом, ведущем в настоящее время на предприятии направлении, и в композитном, и не только на производстве, но и в исследовательском секторе. Поэтому мы ждем ребят по окончании вузов. Тем более, что большинству из них предприятие понравилось», — сказал Андрей Силкин.

«Технология» им. А. Г. Ромашина» — одно из ведущих научно-производственных предприятий России в области создания высокотехнологичной продукции для авиационной, ракетно-космической техники и транспорта. Специализацией предприятия являются прикладные исследования в области создания новых материалов, уникальных конструкций и технологий, а также серийное производство инновационной продукции из полимерных композиционных, керамических и стеклообразных материалов.