Оренбург, 24 июля 2019, 12:01 — REGNUM
В Оренбурге на территории парка им. Ю.А. Гагарина и культурного комплекса «Национальная деревня» 16 августа пройдет День народов Оренбуржья. Он будет посвящен языковому многообразию, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.
Основной темой проведения Дня народов Оренбуржья станет языковая составляющая. 2019 год объявлен ООН международным годом языков коренных народов. Именно на этом будет акцентировано внимание выставочных зон и интерактивных площадок. Напомним, в регионе сегодня проживают представители 126 национальностей.
Участие в празднике примут более 500 представителей общественных национально-культурных объединений, ремесленников, поэтов, артистов, в том числе из самых отдаленных уголков Оренбургской области.