Оренбург, , 12:01 — REGNUM

В Оренбурге на территории парка им. Ю.А. Гагарина и культурного комплекса «Национальная деревня» 16 августа пройдет День народов Оренбуржья. Он будет посвящен языковому многообразию, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Основной темой проведения Дня народов Оренбуржья станет языковая составляющая. 2019 год объявлен ООН международным годом языков коренных народов. Именно на этом будет акцентировано внимание выставочных зон и интерактивных площадок. Напомним, в регионе сегодня проживают представители 126 национальностей.

«Это праздник гостеприимства, теплых сердец, настоящей дружбы и добрососедства. В его основе в этом году именно языковое многообразие. Хоть мы и говорим на разных языках, но у нас одинаковые ценности, — отметил и.о. вице-губернатора — заместителя председателя правительства Оренбургской области по внутренней политике Олег Димов.

Участие в празднике примут более 500 представителей общественных национально-культурных объединений, ремесленников, поэтов, артистов, в том числе из самых отдаленных уголков Оренбургской области.