Джуба, , 12:42 — REGNUM

Британское Бюро по борьбе с крупным мошенничеством расследует в Южном Судане «коррупционный скандал», в котором могут быть замешаны представители британской компании De la Ruе. Об этом передает The Guardian Africa.

Представители бюро заявили, что изучают то, как британская компания De La Rue и связанные с ней лица ведут бизнес в африканской стране.

По данным издания, компания De La Rue ведет дела с Южным Суданом с момента основания страны в 2011 году, разрабатывая и печатая банкноты.

Сотрудники De La Rue уже заявили, что сотрудничают с представителями бюро.

«Учитывая раннюю стадию этих вопросов, невозможно предсказать, как их результаты могут повлиять на De La Rue», — отметили в компании.

Отметим, что акции De La Rue во вторник, 23 июля, упали на 15,8%.