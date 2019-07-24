Воронеж, , 11:59 — REGNUM

Таблички с траурными лентами и надписями «Здесь был удобный пешеходный переход» появились в центре Воронежа 24 июля. Фотографии «мемориалов», установленных активистами, появились в социальных сетях.

Траурные таблички установлены как минимум в шести местах в центральной части города, где еще недавно располагались пешеходные переходы: у Центрального рынка на улице Фридриха Энгельса и на улице Пушкинской, между Кольцовским сквером и площадью Ленина, у рынка рядом с Цирком, и на улице Кирова — рядом с остановкой «Солнечный рай» и рядом с диагностическим центром.

«Решение об изменениях в организации схем движения в конкретных местах, в том числе по введению или демаркированию пешеходных переходов, принимаются комиссионно. Профильные службы администрации исполняют решения комиссии, которые в том числе основаны на предписаниях ГИБДД, обращениях граждан», — прокомментировали ситуацию с переходами в пресс-службе мэрии.