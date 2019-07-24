Владивосток, , 11:57 — REGNUM

Три региона Дальнего Востока оказались самыми благополучными по количеству оштрафованных за полгода водителей, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на статистику сайта «Штрафы ГИБДД».

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На основании данных сайта, по итогам шести месяцев 2019 года, Амурская область заняла последнее, 85-е место среди регионов РФ по количеству выписанных штрафов сотрудниками ГИБДД, Якутия на 81-м месте, за ней Колыма, Чукотка — 55 место в списке, Хабаровский край занимает 56-ю позицию, Приморье на 44 — месте, Камчатка на 45-м. Сахалинская область отмечена в 23-ем пункте сводной таблицы, а Еврейская автономная область стоит на 8-м месте.

Как сообщало ИА REGNUM, в Госдуме находится законопроект от «Справедливой России», которая настаивает на упрощении обжалования штрафов за нарушения ПДД.