Москва, , 11:50 — REGNUM

В Госдуме раскритиковали рекомендации МЧС для жителей регионов, где полыхают лесные пожары, передает корреспондент ИА REGNUM 24 июля.

«Обостряются все заболевания и рекомендации МЧС, которые сводятся к тому, чтобы мокрой тряпкой заделать окна, они тоже никаких существенных результатов не принесут. Нужны системные и кардинальные меры борьбы с пожарами», — заявила депутат Госдумы Вера Ганзя (КПРФ) журналистам.

По ее словам, на сегодняшний день горит 1,3 млн га леса, за последние сутки на 300 тыс. га увеличилась площадь пожаров. Сегодня режим «черного неба» объявлен в ряде регионов.

«Это значит, что предприятиям, работающим в этих регионах, рекомендовано снизить выбросы в воздух примерно на 20%. Разве это поможет? Думаю, что нет», — говорит парламентарий.

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