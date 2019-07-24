Сеул, , 12:00 — REGNUM

В Южной Корее провели опрос на тему путешествий по стране. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства культуры, спорта и туризма страны.

Согласно результатам опроса, проведенного среди 2000 человек в возрасте от 15 лет, 89,2% респондентов сообщили, что в 2018 году часто путешествовали по стране.

Известно, что за год жители Южной Кореи совершили 311,15 млн путешествий по стране, то есть каждый человек в среднем отправлялся в путешествие 6,9 раз. Кроме того, каждый человек совершил в среднем 5,6 поездок с целью осмотра достопримечательностей и отдыха, и 1,7 поездок по работе или к родственникам.

Средние расходы на одного человека составили 959 тыс. вон (~$815).

Известно, что 39,2% расходов пришлись на посещение мест общественного питания, 26,7% — на транспорт, 11% — на проживание в гостиницах и хостелах, 9,4% — на шоппинг, 6,4% — на различные мероприятия, выставки, матчи.

Среди причин, по которым некоторые жители Южной Кореи не могли отправиться в путешествие по стране были: отсутствие свободного времени (64,8%), отсутствие компании (18,6%), отсутствие лишних средств (16,5%), проблемы со здоровьем (14,7%).