Смоленск, , 11:39 — REGNUM

В Дорогобуже Смоленской области уничтожают рощу, высаженную в честь Гагарина — о варварской вырубке деревьев на территории рощи в городе Дорогобуже под будущее размещение парка в редакцию ИА REGNUM сообщили жители города.

Вырубка леса

На территории рощи, которую, как рассказывают дорогобужцы, высадили сами жители в 1961 году в честь полета уроженца Смоленской области Юрия Гагарина в космос, власти решили разместить парк отдыха и развлечений «Становище Бужа». Сам проект в 2018 году стал победителем в конкурсе проектов комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, что предполагает выделение гранта в 30 млн рублей.

По словам представителей инициативной группы, слушания о реализации проекта проводились, но жители узнали об их проведении постфактум. А когда узнали — выступили резко против: по их словам, все деревья, которые теперь хотят пустить под вырубку, — здоровые, хороших сортов, и «бесценные для жителей города», на территории рощи за полвека сформировалась природная среда. Возмущает жителей и то, что, по их словам, изначально власти заявляли о том, что лишь «почистят» рощу от больных деревьев, сухостоя, но, как выяснили члены инициативной группы, речь идет о вырубке более 500 деревьев.

«Интересный факт, что по документам, которые были оформлены 27 августа 2018 года администрацией города Дорогобужа, земли, на которых располагается роща, выделены под использование «для размещения иных объектов (территорий) рекреационного назначения». В официальных документах данная территория теперь не упоминается как роща им. Ю. Гагарина, что очень возмущает жителей Дорогобужа. Так же жители опасаются, что данный проект закончится только вырубкой деревьев, ведь строительство инфраструктуры парка администрация планирует за счет инвесторов. Но в Дорогобуж (являющийся территорией опережающего развития) за последние годы не пришел ни один из запланированных инвесторов», — рассказал ИА REGNUMпредставитель инициативной группы.

По словам собеседника агентства, работы в роще начались около двух недель назад. Тогда жители обратились в полицию, но результата не последовало. В настоящее время готовится обращение в прокуратуру. Петицию в адрес губернатора Алексея Островского, опубликованную на специализированной платформе, за неделю подписали более 1,3 тыс. человек.