Пермь, , 11:35 — REGNUM

В Перми в рамках большого летнего фестиваля под открытым небом 26 июля начнет работать новая площадка — Институт по исследованию всего на свете. Он будет функционировать в течение семи недель, каждая из которых посвящена определенной теме, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

Стартует новый проект с недели высоты. В НИИ всего на свете будут работать шесть факультетов — факультет непонятных конструкций; факультет, где я большой, а город маленький; факультет превращений; факультет живых букв; факультет картонных коробок и факультет морехранилища. В этих мастерских посетители смогут создавать дома невероятной высоты для Земли и водного пространства, для людей и животных; делать маски, превращать буквы в живых существ, исследовать подводный мир. В качестве материала используют более 4 тыс. кв. метров картона.

Институт НИИ всего на свете завершит работу 8 сентября. До этого пермяков и гостей столицы региона ждут незабываемые недели — кромешной темноты, космической скорости, невероятной древности, большой любви к маленькой планете и самых больших экспериментов.